РФ ударила по центру Покровска: по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
В пятницу, 13 октября, российская армия атаковала город Покровск Донецкой области. В результате обстрелов по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
Об этом информирует Краматорский городской совет .
"Россияне нанесли удар по средности - уже сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем и 13 раненых", - говорится в заявлении.
Из-за обстрелов повреждены два здания.
На месте работают экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее об этом сообщал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, писало "Общественное".
Отмечается, что около 08:30 в городе произошли два взрыва.
"Сейчас выясняем. Видимо, ракетные удары. Знаем об одном раненом человеке. Повреждены два здания", - сказал Добряк.
Он также призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях: "Держитесь подальше от места, где проводятся спасательные работы, ведь, кроме возможного повторного обстрела, может произойти обвал сооружения или взрыв".
- Российские террористы в четверг, 12 октября, ударили по двум городам и двум селам Донецкой области, в результате чего погибли два человека, среди них - 11-летний ребенок, и семь человек получили ранения.
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