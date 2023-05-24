Оккупанты утром перекрыли движение по Крымскому мосту и заявили об учебе
В среду, 24 мая, оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту в связи с "учебами". В то же время местные телеграмм-каналы публикуют видео с дымом над мостом
О закрытии переправы сообщил советник оккупационного председателя Крыма Олег Крючков.
Он отметил, что это были "плановые учения", в 11:08 движение по мосту возобновили.
В то же время местные телеграмма-каналы публикуют видео, где над мостом поднимается дым.
- 20 мая во временно оккупированном Крыму был поврежден боевой вертолет кафиров. Инцидент произошел на аэродроме "Кача" вблизи Севастополя.
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