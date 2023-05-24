Оккупанты утром перекрыли движение по Крымскому мосту и заявили об учебе

О закрытии переправы сообщил советник оккупационного председателя Крыма Олег Крючков.

Он отметил, что это были "плановые учения", в 11:08 движение по мосту возобновили.

В то же время местные телеграмма-каналы публикуют видео, где над мостом поднимается дым.