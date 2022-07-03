Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов кафиров. Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе города. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома - 54-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние - среднее", - написал Синегубов.

Также рашисты за прошедшие сутки обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. На Чугуевщине российские захватчики обстреливали хозяйственные постройки, гаражи, открытые территории. Местами были пожары.

Известно, что четверо жителей области получили ранения: в Харькове один человек, два в Чугуевском районе и еще один в Харьковском.

"Украинские защитники держат оборонные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются оборонять занятые ранее позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки", - добавил глава области.

В Харьковской области 1 июля кафиры ранили 4 человека, обстреляли дома, хозяйственные постройки, уничтожили детсад и подожгли лесополосы.

По состоянию на утро 2 июля российские кафиры пытались вернуть утраченные позиции в Харьковской области.

2 июля в Донецкой области российские кафиры обстреляли Доброполье. Два человека погибли, еще трое – ранены, среди них два ребенка.

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