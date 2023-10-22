Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены 3 человека, среди них двое подростков

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что россияне атаковали город артиллерией около 07:00.

Фото: Офис генпрокурора

Оккупанты попали в жилые дома, из-за чего получили ранения 15-летняя девушка и женщина 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, из-за российского удара по Купянску пострадал 17-летний парень. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото: Офис генпрокурора