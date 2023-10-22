Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены 3 человека, среди них двое подростков
Утром воскресенья, 22 октября, российская армия совершила атаку на город Купянск Харьковской области. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе двое подростков 15 и 17 лет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что россияне атаковали город артиллерией около 07:00.
Фото: Офис генпрокурора
Оккупанты попали в жилые дома, из-за чего получили ранения 15-летняя девушка и женщина 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: Офис генпрокурора
Кроме того, из-за российского удара по Купянску пострадал 17-летний парень. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Фото: Офис генпрокурора
- Накануне вечером 21 октября россияне также обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты" в селе Коротич, в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
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