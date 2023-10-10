Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских
Утром вторника, 10 октября, российская армия нанесла ракетный удар по поселку Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. От вражеской атаки ранения получили 3 жителя
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту ракетой С-300.
В результате обстрела пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.
- В ночь на 10 октября из Черного моря в южном и восточном направлениях вылетал и несколько групп "шахедов", также была активной вражеская авиация. В частности, в Одесской области ночью зафиксировали попадания по логистической инфраструктуре. Прошло без пострадавших.
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