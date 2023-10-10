Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту ракетой С-300.

В результате обстрела пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.