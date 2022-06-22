Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 ранены. Информация уточняется", - отметил он.

Также в ночь на 22 июня россияне обстреляли Чугуев, разрушили дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, два человека погибли, еще двое получили ранения. Данные уточняются.

"В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. В настоящее время продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека", - отметил глава ОВА.

Вечером 21 июня в Шевченковском Купянского района от российских обстрелов один человек получил ранения.

"На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери. каждый на своем месте работаем на победу!" – подчеркнул Олег Синегубов.