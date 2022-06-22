Оккупанты утром обстреляли Харьков, ранены трое человек
На Харьковщине 22 июня россияне убили троих гражданских, ранили пятерых, еще один человек погиб вечером 21 июня
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 ранены. Информация уточняется", - отметил он.
Также в ночь на 22 июня россияне обстреляли Чугуев, разрушили дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, два человека погибли, еще двое получили ранения. Данные уточняются.
"В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. В настоящее время продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека", - отметил глава ОВА.
Вечером 21 июня в Шевченковском Купянского района от российских обстрелов один человек получил ранения.
"На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери. каждый на своем месте работаем на победу!" – подчеркнул Олег Синегубов.
- Днем 21 июня россияне массированно обстреляли жилые районы Харькова, в результате чего в городе погибли 5 жителей , в том числе 8-летняя девочка, ранены 11 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное