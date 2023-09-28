Оккупанты утром обстреляли два села на Херсонщине: есть раненые
Утром 28 сентября российская оккупационная армия атаковала два села в Херсонской области. В результате обстрела Антоновки получили ранения три человека, они госпитализированы
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Две женщины и мужчина с ранениями разной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц", - написал он.
Ранее пресс-служба Херсонской ОВА сообщила об одной пострадавшей.
"Около 8:35 россияне открыли огонь по Антоновке. Пострадала 47-летняя женщина, которая находилась у почты. У нее - минно-взрывная травма и обломочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Также утром оккупанты обстреляли центр Золотой Балки, там зафиксировано с полдесятка прилетов. Был поврежден жилой дом, люди не пострадали.
- За прошедшие сутки по Херсонской области россияне совершили 109 обстрелов , из них 9 – по городу Херсон. Кроме того, в результате наезда на вражескую мину возле села Новоберислав погиб тракторист.
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