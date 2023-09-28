Оккупанты утром обстреляли два села на Херсонщине: есть раненые

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Две женщины и мужчина с ранениями разной степени тяжести доставлены в одну из городских больниц", - написал он.

Ранее пресс-служба Херсонской ОВА сообщила об одной пострадавшей.

"Около 8:35 россияне открыли огонь по Антоновке. Пострадала 47-летняя женщина, которая находилась у почты. У нее - минно-взрывная травма и обломочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.



Также утром оккупанты обстреляли центр Золотой Балки, там зафиксировано с полдесятка прилетов. Был поврежден жилой дом, люди не пострадали.