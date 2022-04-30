Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область, - глава облсовета Николай Лукашук
В Днепропетровской области ситуация контролируемая, но утром оккупанты устроили обстрелы
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Великой Костромки в Криворожском районе", - говорится в сообщении.
Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
- Напомним, Вооруженным Силам 29 апреля удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.
- Также сообщалось, что утром 29 апреля оккупанты обстреляли из "градов" Великую Костромку и Марьянское на Днепропетровщине, повредив хозяйственные постройки, пострадавших нет.
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