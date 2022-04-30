Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область, - глава облсовета Николай Лукашук

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Великой Костромки в Криворожском районе", - говорится в сообщении.



Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Напомним, Вооруженным Силам 29 апреля удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.

Также сообщалось, что утром 29 апреля оккупанты обстреляли из "градов" Великую Костромку и Марьянское на Днепропетровщине, повредив хозяйственные постройки, пострадавших нет.