Об этом сообщили в facebook ГСЧС.

"В 05:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск РФ на г. Купянск" - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар произошел на территории одного из частных домохозяйств. Там горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв.м.

"За 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 - полностью ликвидировали его", - добавляют в сообщении.

Также об этом у себя в telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение дня дважды обстреливался Купянск. Сегодня, около 5:00 утра, российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что вчера враг совершил не менее 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов с. Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.

Сообщается, что из-за обстрелов Волчанска и с. Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии.

В с. Тихое Чугуевского района обстрелами окупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение.