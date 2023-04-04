Оккупанты утром из артиллерии обстреляли Купянск: горела хозяйственная постройка
Российские войска утром 4 апреля обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области, в результате чего в городе горело хозяйственное сооружение
Об этом сообщили в facebook ГСЧС.
"В 05:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск РФ на г. Купянск" - говорится в сообщении.
По информации спасателей, пожар произошел на территории одного из частных домохозяйств. Там горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв.м.
"За 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 - полностью ликвидировали его", - добавляют в сообщении.
Также об этом у себя в telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В течение дня дважды обстреливался Купянск. Сегодня, около 5:00 утра, российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", - говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что вчера враг совершил не менее 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов с. Западное Купянского района. Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию.
Сообщается, что из-за обстрелов Волчанска и с. Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии.
В с. Тихое Чугуевского района обстрелами окупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение.
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