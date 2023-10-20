Оккупанты утром атаковали поселок Кучеровка на Харьковщине: ранен мужчина
Российские террористы утром пятницы, 20 октября, нанесли удар по поселку Кучеровка Харьковской области. В результате ранен мужчина
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что около 07:30 российские военнослужащие обстреляли поселок Кучеровка Купянского района. В результате минно-взрывную травму получил 39-летний гражданский мужчина.
Также в полночь враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой. По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300. Одна из ракет попала около местных магазинов. Другая - у железнодорожной станции.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
- Российская оккупационная армия в четверг, 19 октября, ударила по частному сектору города Волчанск Харьковской области, в результате чего ранены два человека.
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