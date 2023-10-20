Оккупанты утром атаковали поселок Кучеровка на Харьковщине: ранен мужчина

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что около 07:30 российские военнослужащие обстреляли поселок Кучеровка Купянского района. В результате минно-взрывную травму получил 39-летний гражданский мужчина.



Также в полночь враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой. По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300. Одна из ракет попала около местных магазинов. Другая - у железнодорожной станции.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.