Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

"Российские власти, возможно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске под ложным флагом 12 июня, вероятно, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей", - говорится в сообщении Института.

Как отмечает ISW, коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, сделал заявление о том, что "террористы" устроили три взрыва в Бердянске, а затем отказался от своих заявлений и определил ситуацию как аварию на электростанции. Рогов заявлял, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с "попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах".

"Замглавы управления МВД" Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные заложили взрывное устройство в Мелитополе, чтобы сорвать "День России".

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что украинские власти предупредили о возможной террористической деятельности российских войск ко "Дню России".

Напомним, 12 июня в Бердянске было слышно три взрыва, часть города осталась без света.

Также 12 июня в Мелитополе у здания так называемого "МВД" раздался взрыв.

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