Об этом он написал в телеграмме .

На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, российские захватчики устроили взрыв.

Сначала сообщалось, что в результате взрыва были ликвидированы три кафира. Позже мэр Мелитополя уточнил , что россияне собственными руками ликвидировали шесть своих военных. Информацию о мирных жителях уточняют.

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует Россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается", – отмечает Федоров.

В терроре оккупанты планируют обвинить Украину.

"Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - подчеркнул мэр Мелитополя.

21 сентября Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из Мелитополя, ведь после 1 октября кафиры будут "выпускать" только воевать против Украины.