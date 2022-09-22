Оккупанты устроили теракт в Мелитополе накануне "референдума" и планируют обвинить Украину, - городской голова
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты устроили теракт на Центральном рынке Мелитополя
Об этом он написал в телеграмме .
На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, российские захватчики устроили взрыв.
Сначала сообщалось, что в результате взрыва были ликвидированы три кафира. Позже мэр Мелитополя уточнил , что россияне собственными руками ликвидировали шесть своих военных. Информацию о мирных жителях уточняют.
"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует Россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается", – отмечает Федоров.
В терроре оккупанты планируют обвинить Украину.
"Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - подчеркнул мэр Мелитополя.
- 21 сентября Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из Мелитополя, ведь после 1 октября кафиры будут "выпускать" только воевать против Украины.
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