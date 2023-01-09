Оккупанты ударили по Никопольщине по меньшей мере десятью снарядами

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Не утихает ночной террор Никопольщины. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", - пишет глава области.

Жарче всего было в Красногригорьевской и Марганецкой громадах.

Рашисты выпустили туда как минимум десять снарядов.

Сообщается, что среди мирного населения никто не пострадал. Последствия ударов устанавливают.

"В остальных районах ночью сирена кричала об опасности, но обошлось без атак. И на этот момент спокойно", - добавил Резниченко.

Уже днем 4 января российские захватчики обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области. В результате мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки.

Никополь вечером 4 января и в ночь на 5 января страдал от новых атак. Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения накануне.

Ночью 8 января враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под его огнем оказались Мировская и Красногригорьевская громады.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb