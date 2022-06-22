Оккупанты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы поймать мужчин для мобилизации, - СБУ

Об этом свидетельствует рассказ пленного из Луганска, обнародованный на фейсбук-странице Службы безопасности Украины.

Мужчина рассказывает, что его оккупанты мобилизовали в апреле этого года. Даже несмотря на то, что он был непригоден для войска из-за хронического заболевания сосудов, избежать тотальной мобилизации в так называемой ЛНР ему не удалось.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – забрали в автобусы", – рассказал пленный.

По его словам, после призыва из него, помощника продавца, в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП. Мужчине показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка. Но при первой же возможности "вояк" сдался в плен.

Кроме того, пленный утверждает, что не стрелял, и призывает земляков прятаться, чтобы не идти на эту войну: "прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

С пленным работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины.