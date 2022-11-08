Оккупанты устраивают дымовой занавес и вывозят цеха по хранению спиртов с завода "Таврия", - журналист Батурин
Журналист Олег Батурин отметил, оккупанты вывозят из Новой Каховки коньячный завод "Таврия"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Оккупанты положили глаз на коньячный завод "Таврия". Они подгоняют машины, устраивают дымовую завесу, чтобы местные не видели и вывозят цех, где хранятся спирты. Владельцы других предприятий боятся, что их ожидает такой же сценарий", - заметил Батурин.
Журналист также добавил, что в Новой Каховке идет процесс мародерства.
"Оккупанты грабят дома местных. Россияне заставляют людей согласиться на принудительную эвакуацию, решая проблему с расселением своих военных", - подчеркнул Батурин.
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