Оккупанты установили тарифы на коммунальные услуги во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе

Об этом сообщили в telegram-канале Луганской военной администрации.

Сообщается, что тарифы введены "задним числом", например, в Северодонецке – с июля.

"А так тариф на вывоз мусора установлен, мусор с начала лета не вывозится. Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно убирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что воду дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, однако платить за нее следует с июля всем. В Лисичанске воды не дали вообще.

Читайте также: Кременная станет самым перспективным направлением для развития украинского контрнаступления на Луганщине, - председатель Северодонецкой РВА

Кроме того, сообщается, что с 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривню.

"Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков", - отмечается в сообщении.

Ранее, 9 сентября, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики на оккупированных территориях Луганщины не готовят Северодонецк, Лисичанск, Кременную и Рубежное к отопительному сезону.