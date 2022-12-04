Оккупанты установили тарифы на коммунальные услуги во временно оккупированных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе
"Правительство ЛНР" установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе
Об этом сообщили в telegram-канале Луганской военной администрации.
Сообщается, что тарифы введены "задним числом", например, в Северодонецке – с июля.
"А так тариф на вывоз мусора установлен, мусор с начала лета не вывозится. Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно убирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что воду дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, однако платить за нее следует с июля всем. В Лисичанске воды не дали вообще.
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Кроме того, сообщается, что с 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривню.
"Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков", - отмечается в сообщении.
- Ранее, 9 сентября, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики на оккупированных территориях Луганщины не готовят Северодонецк, Лисичанск, Кременную и Рубежное к отопительному сезону.
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