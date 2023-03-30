Оккупанты установили ПВО в центре Мариуполя

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Никогда не было и вот снова. Мариуполь. Система зарядки ПВО просто запаркована посреди центрального проспекта города. Никакого живого щита. Но, это не точно", - написал он.