Оккупанты установили ПВО в центре Мариуполя
В центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики установили систему зарядки противовоздушной обороны
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Никогда не было и вот снова. Мариуполь. Система зарядки ПВО просто запаркована посреди центрального проспекта города. Никакого живого щита. Но, это не точно", - написал он.
- Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские коллаборанты издеваются над украинскими детьми и заставляют их убирать улицы уничтоженного города.
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