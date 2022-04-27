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Главная война с Россией Оккупанты установили контроль над Заречным, Новотошковским, Заводами и оказывают огневое влияние на украинских военных в районе Азовстали, - Генштаб

Оккупанты установили контроль над Заречным, Новотошковским, Заводами и оказывают огневое влияние на украинских военных в районе Азовстали, - Генштаб

27 апреля, 2022 среда
07:43
война с Россией

По состоянию на 6:00 27 апреля продолжается наступление россиян на Востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и коридора с Крымом

Об этом сообщает Генштаб.

"Начались шестьдесят третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей" – говорится в сообщении.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях . Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы. С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

В Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе кафиры продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого воздействия на позиции наших войск.

В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку. Силами подразделений росгвардии кафиры проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Украинскими воинами за предыдущие сутки, 26 апреля, были поражены семь воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девять танков, одиннадцать артиллерийских систем, четыре единицы специальной и семнадцать единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной и шестнадцать единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одна зенитную установку.

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение заданий в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские кафиры терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", - добавили в Генштабе.

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Россия
Генштаб
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