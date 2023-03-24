Оккупанты установили фактический контроль над заповедником "Аскания-Нова"

Об этом говорится в сообщении на facebook-странице заповедника.

"20 марта 2023 г. в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко," и.о. губернатора "Херсонской области, коллаборант В. Сальдо и неизвестное лицо в качестве директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без официальных представлений – Мещеряков Д.В." – говорится в сообщении.

Как отмечают в учреждении, из открытых источников стало известно, что оккупанты зарегистрировали "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Э. Фальц-Фейна) с датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ 7.03.2023 р.

"Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения - Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна - не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", - отмечается в сообщении.

Пока украинский персонал продолжает выполнять свои функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями. Однако в нынешних условиях продолжать такую работу стало фактически невозможным.

До этого учреждения функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ, несмотря на оккупацию территории, нарушенную транспортную логистику и массу организационных проблем.

Благодаря благотворительным поступлениям с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США удавалось покрыть неотложные потребности и расходы заповедника на корма, горюче-смазочные материалы, ветпрепараты, стройматериалы для текущего ремонта вольеров и помещений, где содержат животных, оборудование, запчасти и технические средства, необходимые для охраны, жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка

"Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! В дальнейшем поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной Херсонщины из-под российской оккупации. Однако возникает настоятельная потребность материальной поддержки работников, которые не согласились на сотрудничество с оккупационной администрацией. Все усилия в ближайшее время мы полностью направим на помощь сотрудникам, вынужденным временно покинуть учреждение. Эта помощь будет не менее важной, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих Людей", - отмечается в сообщении.

Все желающие помочь работникам учреждения могут сделать это. реквизиты размещены в сообщении