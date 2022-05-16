Оккупанты усиливаются спецназовцами и ПВО на Слобожанском направлении и готовят к наступлению подразделения под Изюмом, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются воспрепятствовать наступлению украинской армии к северу от Харькова и выходу на государственную границу. Враг усиливает группировку войск подразделениями спецназначения и противовоздушной обороны. Оккупанты готовят к наступлению подразделения, сосредоточенные в районе Изюма.

В то же время украинские военные смогли уничтожить значительный запас боеприпасов на вражеских складах во временно оккупированном Изюме.

Авиация врага сосредоточилась на ударах по объектам в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений обстановки не произошло.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании позиций и недопущении продвижения украинских войск. Оккупанты пытались вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, но успеха не имели.

На Славянском направлении противник осуществляет доукомплектование и восполнение потерь силами подразделений 20-й общевойсковой армии и пытается возобновить наступление.

На Донецком направлении оккупанты обстреливали украинские подразделения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении захватчик шел в наступление в районе населенного пункта Шандриголово. "В направлении населенного пункта Лиман, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск", - отметили в Генштабе.

На Северодонецком направлении захватчики вели бои вблизи населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг активизировался в направлении населенного пункта Сухая Балка и обстрелял отдельные позиции украинских военных кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении захватчики ведут боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино, а в районе Горского россияне понесли потери и отступили.

На Кураховском направлении оккупанты наступали в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имели.

В Мариуполе враг сконцентрировался на блокировании и поражении украинских бойцов в районе завода "Азовсталь" и продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Украинские военные поразили полевой склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брод.

На территории оккупированного Россией молдовского Приднестровья личный состав российских войск остается в повышенной боевой готовности. В регионе не исключены российские провокации.

В акваториях Черного и Азовского морей российские корабли продолжают блокаду района боевых действий, разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

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