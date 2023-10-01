Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от крымского подполья, российские военные получили новые предписания по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны оккупанты перебрасывают в Симферополь.

Также партизаны фиксируют строительство новых фортификационных сооружений, так называемых зубов дракона - фортификационных сооружений из дерева, бетона или гранита.