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Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения

1 октября, 2023 воскресенье
12:19
Война с Россией

На фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, перебрасывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от крымского подполья, российские военные получили новые предписания по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны оккупанты перебрасывают в Симферополь.

Также партизаны фиксируют строительство новых фортификационных сооружений, так называемых зубов дракона - фортификационных сооружений из дерева, бетона или гранита.

  • Следует добавить, что начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк накануне отметила, что кораблям РФ все неуютнее в севастопольских бухтах. Поэтому оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ.
Украина
Россия
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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