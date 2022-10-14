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Оккупанты усиливают террор среди гражданского населения как над взрослыми, так и над детьми, - городской голова Мелитополя

14 октября, 2022 пятница
13:16
война с Россией

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, рассказал, что несколько дней назад захватчики анонсировали, что будут вывозить на псевдоканикулы детей в оккупированный Крым и Краснодарский край, чтобы наши дети остались у них как заложники. К примеру, из Энергодара уже вывезли более 300 детей

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация крайне сложная и, к сожалению, непраздничная на временно оккупированных территориях. Террор кафиров усиливается среди гражданского населения, которые издеваются как над взрослыми людьми, так и над детьми. Несколько дней назад захватчики анонсировали, что будут вывозить на псевдоканикулы наших детей в оккупированный Крым, Краснодарского края и других регионов России, и мы понимаем, что это они делают не из благих намерений, а чтобы наши дети остались у них в качестве заложников. детей в Крым", - сообщил городской голова Мелитополя.

Иван Федоров отметил интересный факт, что именно в Крыму сейчас объявлено закрытие обучения офлайн и перенос на онлайн, так что непонятно куда оккупанты везут детей.

"Террор усиливается еще и тем, что россияне ежедневно обстреливают Мелитополь, а в окрестностях города устраивают какие-то учения. Оккупанты делают это намеренно, чтобы среди гражданского населения была паника и люди были согласны на все, чтобы только не стреляли. Также захватчики устроили два теракта в течение. Последние три недели на рынках Мелитополя Еще террор проявляется в паспортизации, потому что под угрозой увольнения с работы, оккупанты заставляют людей заменять паспорта Кроме того, несколько дней назад, оккупанты начали заставлять сдавать кровь служащих коммунальных предприятий, ведь мы понимаем, что такое количество крови не нужна для оставшихся в оккупации гражданских, и это точно россияне делают для своих военных", - отметил Федоров.

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Украина
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
Энергодар
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