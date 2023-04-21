Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечают, что на блокпостах проверяют, в частности, мобильные телефоны на наличие украинских приложений. Также проверяют фотогалерею и наличие паспорта.

Кроме того, оккупанты в поисках "диверсантов" избирательно осуществляют обыски квартир жителей Энергодара. В домах они проверяют гаджеты и ищут "экстремистскую литературу".

Усиление этих мер происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.