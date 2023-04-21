Оккупанты усиливают проверки украинцев на блокпостах и обыски в квартирах во временно оккупированном Энергодаре
Российские захватчики ужесточают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечают, что на блокпостах проверяют, в частности, мобильные телефоны на наличие украинских приложений. Также проверяют фотогалерею и наличие паспорта.
Кроме того, оккупанты в поисках "диверсантов" избирательно осуществляют обыски квартир жителей Энергодара. В домах они проверяют гаджеты и ищут "экстремистскую литературу".
Усиление этих мер происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.
- 14 апреля стало известно, что войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
- 16 апреля стало известно, что во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье захватчики готовят принудительную эвакуацию детей, которая должна продлиться до 20 апреля.
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