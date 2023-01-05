Оккупанты усиливают противовоздушную оборону вокруг Мариуполя, - Андрющенко
Россияне перебрасывают средства ПВО во временно оккупированный Мариуполь. Системы С-300, а также ЗРК "БУК" транспортируют через центр города в сторону выезда на Донецк
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграммах.
Петр Андрющенко отметил, что по состоянию на 5 января третий день подряд фиксируется транспортировка средств ПВО в временно оккупированный Мариуполь. Их везут со стороны Бердянска и Мангуша.
"Системы С-300 и "БУК" везут через центр города в сторону выезда на Донецк. Наверное, известно об усилении системами ПВО трех направлений вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша, со стороны Никольское/Волноваха, со стороны Донецк/Новоазовск", - написал советник мэра.
Советник городского главы Мариуполя добавил, что продолжается тенденция перебрасывания военных в город по направлению Бердянск – Мелитополь на север Донетчины.
- Напомним, 2 января советник мэра Мариуполя писал, что под город РФ перебросили недавно мобилизованные россияне и старые танки.
- 5 января Петр Андрющенко заявил в эфире Эспрессо, что оккупанты уволили почти всех работников порта Мариуполя и превращают его в военно-логистическую базу.
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