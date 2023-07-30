Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
Российское военно-политическое руководство проводит мероприятия по усилению информационно-пропагандистского влияния на крымскую молодежь
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские оккупанты уже провели форум молодых специалистов "Путь Победы. Zеркало", куда привлекли более 120 учеников из крымских вузов, а также представителей российских оккупационных войск, МВД, МЧС и прокуратуры.
"Организатором данного "форума" выступало федеральное агентство по делам молодежи РФ, а главной целью было углубление интеграции молодежи из Крыма в социально-культурное пространство России", - рассказали в ЦНС.
Также создан "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи.
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