Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты уже провели форум молодых специалистов "Путь Победы. Zеркало", куда привлекли более 120 учеников из крымских вузов, а также представителей российских оккупационных войск, МВД, МЧС и прокуратуры.

"Организатором данного "форума" выступало федеральное агентство по делам молодежи РФ, а главной целью было углубление интеграции молодежи из Крыма в социально-культурное пространство России", - рассказали в ЦНС.

Также создан "межведомственный совет", который будет способствовать реализации мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи.