Оккупанты усиливают патрули в Херсоне, ведь испытывают страх и панику, - секретарь горсовета Луговая

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Херсоне чувствуется страх у оккупантов. Они усилили свои патрули и увеличили их состав с 6 человек до 20. Россияне ходят и осматриваются. Когда произошел взрыв в воинской части, то оккупанты окружили очень большую территорию города и проводили обыски. О панических настроениях оккупантов говорит и то, что при приближении к окруженной территории они открывали огонь в воздух", - рассказала она.

Луговая также подчеркнула, что если ВСУ будут поддерживать темп наступления в Херсонской области, то освобождение территорий произойдет гораздо быстрее.

"На Херсонщине оккупанты не чувствуют себя в безопасности. Они в панике и отчаянии. По моему мнению, если ВСУ смогут поддерживать темп наступления, то оккупанты будут просто убегать", - добавила она.

7 июля в украинской разведке сообщили, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики сжигают тела своих военных, чтобы скрыть количество потерь в войне.

9 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в окрестностях Херсона продолжался пожар, поднимался столб черного дыма. Горел склад боеприпасов русских войск.

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