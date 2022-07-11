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Главная война с Россией Оккупанты усиливают патрули в Херсоне, ведь испытывают страх и панику, - секретарь горсовета Луговая
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Оккупанты усиливают патрули в Херсоне, ведь испытывают страх и панику, - секретарь горсовета Луговая

11 июля, 2022 понедельник
09:44
война с Россией

Секретарь Херсонского городского совета Галина Луговая сообщила, что из-за взрывов на военной базе в городе оккупанты усилили патрулирование

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Херсоне чувствуется страх у оккупантов. Они усилили свои патрули и увеличили их состав с 6 человек до 20. Россияне ходят и осматриваются. Когда произошел взрыв в воинской части, то оккупанты окружили очень большую территорию города и проводили обыски. О панических настроениях оккупантов говорит и то, что при приближении к окруженной территории они открывали огонь в воздух", - рассказала она.

Луговая также подчеркнула, что если ВСУ будут поддерживать темп наступления в Херсонской области, то освобождение территорий произойдет гораздо быстрее.

"На Херсонщине оккупанты не чувствуют себя в безопасности. Они в панике и отчаянии. По моему мнению, если ВСУ смогут поддерживать темп наступления, то оккупанты будут просто убегать", - добавила она.

  • 7 июля в украинской разведке сообщили, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики сжигают тела своих военных, чтобы скрыть количество потерь в войне.
  • 9 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в окрестностях Херсона продолжался пожар, поднимался столб черного дыма. Горел склад боеприпасов русских войск.

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