Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия среди украинцев, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо".

"2 дня назад всем находящимся во временной оккупации врачам поставили команду принести военный билет на работу, чтобы их поставили на военный учет. Это первый шаг, а следующим шагом будет вынуждена мобилизация", - заявил Федоров.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются обойти принудительную мобилизацию несколькими путями. Прежде всего, оккупанты пытаются купить людей.

"Они предлагали подписать контракты с заработной платой 200 тысяч рублей и 180 тысяч рублей за подписание этого контракта, но никто не подписал. Сейчас россияне пытаются создать так называемые "охранные фирмы", которые вроде бы будут охранять правопорядок в тыловых оккупированных городах. Если что-нибудь случится под время несения службы в тыловых городах охранной структуры, семья получит выплату в размере 5 млн рублей или за ранение 3 млн рублей", – рассказал Федоров.

Если такие "правила" диктуются, охранять они будут передовую линию окопов на Запорожском направлении, добавил мэр Мелитополя.

Что известно о "мобилизации" на ТОТ

В Генштабе информируют , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.

3 сентября на временно оккупированных территориях оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.

4 сентября партизанское движение Атеш сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября кафиры планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.

Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.

14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганду и не упоминать о новой мобилизации в РФ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.

25 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали проводить мобилизацию и заставлять украинцев подписывать контракты с армией врага.