Об этом он сказал в эфире телеканала " Еспресо".

"На оккупированной Херсонщине ситуация сложная. ВСУ наносят ответные удары противнику. Оккупанты, после удачных партизанских действий, усиливают фильтрационные действия. Проводят обыски в жилищах людей, проверяют переписку. Хотят найти связь людей с партизанским движением, связь с ВСУ. Они хотят запугать и сломить движение сопротивления, но это им не удастся", - заметил Хлань.

Советник главы Херсонской военной администрации также добавил, что в Херсонской области движение сопротивления усиливается.

"Меткие попадания в склады боеприпасов, меткое попадание в ремонтные базы техники орков, попадание в расположение орков, подрывы автомобилей. Надо понимать: когда идут на сотрудничество с оккупантом, то предатели берут на себя кровь тысячи украинцев, которые погибли, которых пытали, убивали и разрушали жилье. У предателей должна быть ответственность за эти действия", - подчеркнул Хлань.

24 июня военный 79-й ОДШБр сбил российский штурмовик Су-25 "Грач" переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла"

Вооруженные силы Украины совершили наступательные действия в Херсонской области, часть подразделений оккупантов бежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района

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