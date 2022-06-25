Оккупанты усиливают фильтрационные действия, ищут связь людей с партизанами и ВСУ, - советник главы Херсонской ВА Хлань
Советник главы Херсонской военной администрации военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщил, что в Херсонской области ВСУ ведут оборонную деятельность, оккупанты пытаются отбивать утраченные позиции
Об этом он сказал в эфире телеканала " Еспресо".
"На оккупированной Херсонщине ситуация сложная. ВСУ наносят ответные удары противнику. Оккупанты, после удачных партизанских действий, усиливают фильтрационные действия. Проводят обыски в жилищах людей, проверяют переписку. Хотят найти связь людей с партизанским движением, связь с ВСУ. Они хотят запугать и сломить движение сопротивления, но это им не удастся", - заметил Хлань.
Советник главы Херсонской военной администрации также добавил, что в Херсонской области движение сопротивления усиливается.
"Меткие попадания в склады боеприпасов, меткое попадание в ремонтные базы техники орков, попадание в расположение орков, подрывы автомобилей. Надо понимать: когда идут на сотрудничество с оккупантом, то предатели берут на себя кровь тысячи украинцев, которые погибли, которых пытали, убивали и разрушали жилье. У предателей должна быть ответственность за эти действия", - подчеркнул Хлань.
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