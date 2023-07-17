Оккупанты усилили пропаганду в Запорожье: обещают восстановить школы и больницы

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Военно-политическое руководство РФ продолжает осуществлять пропагандистские мероприятия в отношении населения ТОТ Запорожской области с целью распространения положительного восприятия оккупационной администрации и перспектив интеграции региона в состав РФ", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, анализ информационного пространства указывает на существенное увеличение активности информационных ресурсов российской партии "Единая Россия".

Оккупанты утверждают, что "при содействии партии в регионе будут проведены ремонты и восстановления в учреждениях школьного образования и больницах, будут построены и открыты центры по предоставлению административных услуг, а для населения будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения".