Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Об этом сообщили на сайте BBC News Украина .

Издание со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщает, что россияне усилили противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного атаки ВСУ.

"Установлены щиты-мишени со световозвращающими элементами", - рассказал агентству собеседник в силовых структурах оккупированного Крыма.

Также СМИ цитируют российского военного эксперта Сергея Горбачева, сообщили BBC News Украина.

Он отметил, что в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, которая имеет несколько секторов и зон ответственности".

"Вовлечены и силы Южного военного округа, и Черноморского флота, и береговая охрана – морчасти пограничных войск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее", - добавил этот эксперт.

Напомним, что 16 июня военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал , что датские береговые ракетные комплексы Harpoon способны уничтожить Крымский мост и отрезать оккупированный россиянами полуостров от Российской Федерации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb