English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Оккупанты усилили охрану Крымского моста

Оккупанты усилили охрану Крымского моста

5 июля, 2022 вторник
18:58
Новости

Российские военные усилили ПВО и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки ВСУ

Об этом сообщили на сайте BBC News Украина .

Издание со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщает, что россияне усилили противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного атаки ВСУ.

"Установлены щиты-мишени со световозвращающими элементами", - рассказал агентству собеседник в силовых структурах оккупированного Крыма.

Также СМИ цитируют российского военного эксперта Сергея Горбачева, сообщили BBC News Украина.

Он отметил, что в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, которая имеет несколько секторов и зон ответственности".

"Вовлечены и силы Южного военного округа, и Черноморского флота, и береговая охрана – морчасти пограничных войск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее", - добавил этот эксперт.

  • Напомним, что 16 июня военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал , что датские береговые ракетные комплексы Harpoon способны уничтожить Крымский мост и отрезать оккупированный россиянами полуостров от Российской Федерации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
BBC
Читайте также:
На фото Володимир Зеленський
3 июля, 2022 воскресенье
"Опасный сигнал для белорусского народа": Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко
Дмитро Ярош
3 июля, 2022 воскресенье
"Этот усатый таракан должен быть ликвидирован", - Ярош о Лукашенко
путін путлер
4 июля, 2022 понедельник
Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.2
    Покупка 34.2
    Продажа 35.05
  • EUR
    Покупка 35.24
    Продажа 36.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
5 июля
19:10
Польша разрешила продавать подсанкционные российские компании
19:06
Неудачный партнер. Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии эмигрировала в США
19:04
Эксклюзив
"Летчики" РФ - вы твари и подонки, у нас с вами никогда не было одного неба, - военный авиатор Хазан
18:45
Азовсталь
Террористы "ДНР" обвинили в найме гражданина Швеции, сдавшегося в плен на Азовстали
18:33
Россия вывела технику с военной базы на границе с Финляндией
18:24
Тюрьма – второй дом для русских детей. Если не первый
18:16
"Надо валить": жена "деэнеровца" посоветовала ему бежать из оккупационной армии, - перехват разведки
18:14
В Украину прибыло 140 тысяч тонн семян гречихи из Канады
18:05
Под завалами Азовстали еще может оставаться более сотни погибших военных, – руководитель Патронатной службы "Азова"
17:58
KFC и Pizza Hut окончательно уходят из России
17:56
Эксклюзив
Первая партия систем NASAMS будет пробной, чтобы проверить эффективность их применения, – эксперт Defense Express Рябых
17:54
Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС, – разведка
17:41
Эксклюзив
ФСБ
Москва прислала в Херсонскую область "смотрящих" ФСБшников, - журналист Никитенко
17:33
Макрон и Путин
Единоличная внешняя политика Макрона в отношении РФ оказалась провальной, - Politico
17:21
Суд запретил деятельность Компартии Украины
17:20
Украинка Марина Вязовская получила медаль Филдса – эквивалент Нобелевской премии, которую математикам не вручают
17:11
На фронте ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Сенцова "Носорог"
17:04
В госдуме РФ приняли закон о статусе УБД для гражданских, которые будут работать на оккупированной части Украины
16:54
За государственную измену будут судить помощника нардепа от "Слуги народа"
16:44
Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровщиной 5 июля
16:43
солдат сша
США готовятся к большой войне в Европе, - политический деятель Рашкин
16:36
стрельба в Броварах
В пограничной с Украиной Брянской области РФ совершено нападение на воинскую часть
16:33
"Никаких указаний на препятствование перемещению людей не было": Залужный о передвижении военнообязанных в пределах Украины
16:19
Эксклюзив
Надеяться на российский Красный Крест бесполезно, у них "кризис в Украине", - советник мэра Мариуполя
16:15
Эксклюзив
На оккупированных территориях остались "ждуны", которые врут об обстрелах ВСУ, - глава Северодонецкой РВА Власенко
16:14
Пятый за полгода. В России нашли мертвым еще одного топ-менеджера, связанного с "Газпромом"
16:11
В Украину в течение июня вернули 44 ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты
15:46
Украинская экономика отходит от шоковой комы, но падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35%, - премьер
15:30
ПСЖ назначил нового главного тренера
15:25
"Военные "выезжают" на том, что осталось со времен генерала Марченко": государство заказало куртки только для пятой части мобилизованных, - волонтер Дана Яровая
15:18
Россия массово обстреляла Славянск, - мэр
15:13
Обновлено
В Лугано утвердили декларацию, включающую семь принципов обновления Украины
15:03
"Кто-то не там решил закурить сигарету": в Донецке раздались взрывы, горит склад боеприпасов
15:00
Эксклюзив
Учитывая наше оружие, куда бы россияне не оттащили склады боеприпасов, это им не поможет, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь"
14:54
Промоутер Фьюри спрогнозировал, что реванш Усик – Джошуа завершится нокаутом
14:54
Эксклюзив
России в мире становится меньше, но агентов влияния предостаточно, - Павел Климкин
14:48
СБУ задержала 41-летнего харьковчанина, корректировавшего вражеские обстрелы Харьковщины
14:34
Минреинтеграции разрабатывает маршруты для возвращения домой украинцев, депортированных в РФ
14:24
Эксклюзив
"Они были в полной изоляции и под охраной": Елена Толкачева рассказала об условиях пребывания пленных защитников Азовстали
14:17
Дания
Дания выделит Украине 13,5 млн евро в рамках нового пакета поддержки
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV