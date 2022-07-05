Оккупанты усилили охрану Крымского моста
Российские военные усилили ПВО и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки ВСУ
Об этом сообщили на сайте BBC News Украина .
Издание со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщает, что россияне усилили противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного атаки ВСУ.
"Установлены щиты-мишени со световозвращающими элементами", - рассказал агентству собеседник в силовых структурах оккупированного Крыма.
Также СМИ цитируют российского военного эксперта Сергея Горбачева, сообщили BBC News Украина.
Он отметил, что в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, которая имеет несколько секторов и зон ответственности".
"Вовлечены и силы Южного военного округа, и Черноморского флота, и береговая охрана – морчасти пограничных войск, и Росгвардия – дежурят катера и так далее", - добавил этот эксперт.
- Напомним, что 16 июня военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал , что датские береговые ракетные комплексы Harpoon способны уничтожить Крымский мост и отрезать оккупированный россиянами полуостров от Российской Федерации.
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