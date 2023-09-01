Оккупанты усилили обстрелы гражданских населенных пунктов Купянского района, - вр.и.о.начальника РВА Канашевич

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"Возможно оккупанты что-то там приготовили на Лимано-Купянском направлении, однако мы чувствуем, что они немного угомонились. Еще три недели назад они демонстрировали незаурядную активность на нашем направлении. Сейчас ситуация изменилась. Причиной тому - квалифицированный и мощный ответ наших Вооруженных Сил. Поэтому, возможно, сейчас у оккупантов происходит перегруппировка, или какая-то тактическая пауза. Однако это лучше уже прокомментируют наши военные", - рассказал Канашевич.

Вр.и.о начальника РВА сообщил, что оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру по артиллерии.

"К сожалению, оккупанты в последнее время усилили обстрелы гражданских населенных пунктов в Купянском районе. Эти обстрелы уже начали носить концентрированный характер. Если раньше мы фиксировали по несколько прилетов по отдельным населенным пунктам, то сейчас они увеличились до 5-6 раз. Такие обстрелы оккупанты ведут очень плотно и часто выбирают один город или село. Вчера, в частности, такая ситуация была в Купянске, когда посреди дня оккупанты обстреляли в городе дорогу, имеющую подвижный трафик. Это автобусы и гражданские автомобили", - добавил он.