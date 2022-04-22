Оккупанты усилили группировку на Запорожском направлении, однако одна из БТГ россиян утратила боеспособность, - Генштаб ВСУ
В Запорожской области российские войска усилили группировку благодаря перемещению подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа
Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.
В то же время действовавшая на этом направлении батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии утратила боеспособность и выведена в район восстановления. Как добавили в Генштабе, в Запорожской области оккупанты пытались проводить штурм в направлении населенного пункта Зеленое Поле, однако успеха не имеют.
На Слобожанском направлении оккупанты частично блокируют Харьков, стреляют по подразделениям наших войск и объектам критической инфраструктуры.
На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку, чтобы определить возможные направления наступления. Российские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровное, но безуспешно.
На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. В течение суток враг продолжал штурмовать направление Славянска, закрепился в населенном пункте Лозовое. Также оккупанты закрепляются на занятых позициях в районах Зеленой Долины и Кременной, перегруппировываются и готовятся к наступлению.
Оккупанты усилили группировку войск благодаря перемещению с территории РФ отдельных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Попытки закрепиться в Рубежном – безуспешны.
Также враг штурмовал Новотошковское и безуспешно пытался пробиться в глубь Попасной. Впрочем, оккупантам удалось закрепиться в центральной части населенного пункта Степное.
Штурмовые действия россиян на Авдеевском и Кураховском направлениях не имеют успеха.
В течение дня оккупанты продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе Азовстали.
На Южнобужском направлении оккупанты обороняют занятые позиции в районе Александровки, проводят воздушную разведку. В Генштабе ВСУ не исключают вероятности штурмовых действий, целью которых является выход на административные границы Херсонской области.
Также остается возможность использования территории непризнанной "приднестровско-молдавской республики" для агрессии против Украины.
На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ усиленно охраняют российско-украинскую границу в Брянской и Курской областях и перегруппируют свои войска.
Что касается других направлений, то на Волынском и Полесском активные действия противника не зафиксированы. Тем не менее, есть данные о наращивании системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области Беларуси. Так, вблизи населенных пунктов Климовка и Дымерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил Беларуси.
Кроме того, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Белоруссии.
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