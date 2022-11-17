Оккупанты усилили фильтрационные меры в Луганской области, перекрыты въезды в Рубежное, - Генштаб
Российские захватчики ужесточили фильтрационные меры на временно оккупированной территории Луганской области, ограничено передвижение жителей Рубежного
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что въезды в город Рубежное в Северодонецком районе закрыты по направлениям Кременной и Варваровки.
В населенном пункте рашисты ограничили перемещение мирного населения и усилили фильтрационные меры.
Кроме того, в Мариуполе российские власти планируют развернуть подразделения росгвардии – особого назначения и быстрого реагирования, численностью до 400 человек.
- 10 ноября Луганская ОВА писал, что оккупанты в Луганской области ужесточили фильтрационные меры и ищут предателей даже среди предателей.
- 14 ноября Генеральный штаб ВСУ также сообщал, что на временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий.
- 15 ноября сообщалось, что личный состав подразделений, расположенных возле Кременной в Луганской области, планирует бегство со своих рубежей.
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