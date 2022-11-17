Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что въезды в город Рубежное в Северодонецком районе закрыты по направлениям Кременной и Варваровки.

В населенном пункте рашисты ограничили перемещение мирного населения и усилили фильтрационные меры.

Кроме того, в Мариуполе российские власти планируют развернуть подразделения росгвардии – особого назначения и быстрого реагирования, численностью до 400 человек.

10 ноября Луганская ОВА писал, что оккупанты в Луганской области ужесточили фильтрационные меры и ищут предателей даже среди предателей.

14 ноября Генеральный штаб ВСУ также сообщал, что на временно оккупированной Луганщине рашисты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий.

15 ноября сообщалось, что личный состав подразделений, расположенных возле Кременной в Луганской области, планирует бегство со своих рубежей.

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