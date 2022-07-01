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Оккупанты ушли из Змеиного из-за изоляции военного гарнизона, а не как "жест доброй воли", - британская разведка

1 июля, 2022 пятница
10:44
Мир

Армия оккупантов ушла с украинского острова "Змеиный" из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли"

Об этом сообщила военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Скорее всего, Россия ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его возрастающей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", как она утверждала", - рассказали в британской разведке.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины на протяжении последних недель наносили удары по российскому гарнизону с использованием ракетных и беспилотных летательных аппаратов. ВСУ использовали противокорабельные ракеты, чтобы помешать российским военно-морским кораблям, пытавшимся пополнить остров.

"Кроме того, российские сухопутные силы утверждают, что захватили село Привиль к северо-западу от спорного города Лисичанска на Донбассе. Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ", - добавили в разведке Великобритании.

Известно, что остров "Змеиный" был захвачен Россией в первый день вторжения. Он расположен вдоль основных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов и имеет стратегическое значение.

  • 30 июня кафиры покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что на самом деле россияне не покинули Змеиный добровольно, их выбили из острова ВСУ.

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Новости
Украина
военные силы Украины
война с Россией
остров Змеиный
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