Об этом омбудсман Людмила Денисова сообщила в телеграмме.

Она подписала меморандум с Международной ассоциацией "АТА", предусматривающий предоставление временного жилья украинцам, потерявшим дом в результате войны РФ против Украины.

"Подчеркнула, что войсками страны-агрессора в мирных населенных пунктах разрушены почти 38 тыс. жилых домов, из-за чего более 220 тыс. граждан нуждаются в жилье, по крайней мере, для временного проживания", - отметила Людмила Денисова.

Ассоциация и омбудсман договорились о выработке механизмов защиты прав украинцев на жилье.

По состоянию на 22 апреля украинцы направили в "Дия" 100 тыс. заявок о поврежденном в результате войны имуществе.

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