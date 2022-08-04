Оккупанты уничтожили опорную школу в Донецкой области
Российские захватчики обстреляли опорную школу в Очеретино Донецкой области. В ней обучались 353 ученика до полномасштабного вторжения
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
"Россияне уничтожили еще одну школу в Донецкой области - на этот раз опорную школу в Очеретино. Четыре года назад школа открылась после капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Сейчас в Донецкой области рашисты уже разрушили 27 школ, еще 248 - повредили.
"Это война против украинства как такового, и разрушение школ – один из многочисленных методов, которыми россияне стремятся достичь своей цели. Но мы победим и все отстроим!" – написал Кириленко.
До начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину здесь обучались 353 ученика.
- За минувшие сутки, 3 августа, морские пехотинцы уничтожили боевую бронированную машину и 20 российских захватчиков.
- Также 3 августа в Донецкой области россияне убили 3 мирных жителей, и еще 5 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.
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