Оккупанты уничтожили музей Сковороды вблизи Харькова
Оккупанты уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова
Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.
От ночных ракетных обстрелов оккупантов здание музея загорелось – пожар охватил почти все помещения. Памятник архитектуры XVIII века, недавно отреставрированный, полностью уничтожен.
"В преддверии войны там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем", – говорят в поселковом совете.
Как сообщил Общественному глава Золочевской общины Виктор Коваленко, ранение получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Его вытащили из-под завалов, с травмами ноги и отправили в больницу.
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