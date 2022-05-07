Оккупанты уничтожили музей Сковороды вблизи Харькова

Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.

От ночных ракетных обстрелов оккупантов здание музея загорелось – пожар охватил почти все помещения. Памятник архитектуры XVIII века, недавно отреставрированный, полностью уничтожен.

"В преддверии войны там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем", – говорят в поселковом совете.

Как сообщил Общественному глава Золочевской общины Виктор Коваленко, ранение получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Его вытащили из-под завалов, с травмами ноги и отправили в больницу.

4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.

В результате обстрелов погиб священник из Свято-Ильинского мужского монастыря и храма святителя Феодосия Черниговского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb