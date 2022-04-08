Оккупанты уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС, – Энергоатом

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".



Практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы. Россияне украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников на их рабочих местах. Разграблена и уничтожена в Чернобыле также современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро.



"Она была уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями и могла предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, а также на стадии исследований и разработки технологий", - подчеркивают Энергоатом.

Глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сиротаопубликовал фото с остатками архива ЧАЭС в мусорнике.







В сообщении также добавляют, что по поводу радиационного фона общие выводы делать рано.



"Должны запустить систему АСКРО (если это будет возможно, объезд датчиков пока не было), чтобы опираться на факты, но точечные измерения показали существенные уровни для местности, в которой их проводили", - отметили в Госагентстве по управлению зоной.

Посещать Чернобыльскую зону и находиться в ней крайне опасно.

Добавим, в Зоне отчуждения возле ЧАЭС оккупанты после ухода оставили немало разрытой земли, производя окопы, которые в итоге поспешно покинули.