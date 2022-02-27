Оккупанты уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"

Об этом говорится на телеграмм-канале Укроборонпрома, передает "Эспрессо.Запад" .

Восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, – добавили в Укроборонпроме.

"Россия поразила "Мрию", как символ возможностей украинской авиации. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так , чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок Россия уничтожила нашу "Мрию", но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрию", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина! - заявил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.



24-27 февраля за аэропорт в Гостомеле шли ожесточенные бои, Россия пыталась взорвать там десант и взять аэродром под контроль.

Справочно. Ан-225 "Мрия" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

Напомним, на днях в ходе боев за город российские кафиры в Гостомеле завладели униформой Нацгвардии (в цвете "масло", с опознавательными знаками НГУ) для совершения провокаций.

Европа закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

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