Оккупанты уничтожили Херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны

Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что враг Херсонской области уничтожил шато им. Трубецкого, которое пережило Первую и Вторую мировые войны, в общей сложности просуществовав 126 лет.

С утра 24 февраля винодельня, виноградники и вся территория оказались под российской оккупацией:

"Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью ограбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого", - говорится в тексте группы.

По предоставленной информации, россияне повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники.

"Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса, магазина. Находившиеся на выдержке вина также исчезли", - добавляет Информационное сопротивление.

Напомним, 17 декабря первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова сообщила, что оккупанты в Крыму уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае: демонтирована крыша и ансамбль цветных витражей.

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