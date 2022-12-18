Оккупанты уничтожили Херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны
Военные РФ полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области, которую собирали несколько поколений виноделов
Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление".
Отмечается, что враг Херсонской области уничтожил шато им. Трубецкого, которое пережило Первую и Вторую мировые войны, в общей сложности просуществовав 126 лет.
С утра 24 февраля винодельня, виноградники и вся территория оказались под российской оккупацией:
"Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью ограбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого", - говорится в тексте группы.
По предоставленной информации, россияне повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники.
"Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса, магазина. Находившиеся на выдержке вина также исчезли", - добавляет Информационное сопротивление.
- Напомним, 17 декабря первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова сообщила, что оккупанты в Крыму уничтожили Золотой кабинет Крым-Герай Хана в Бахчисарае: демонтирована крыша и ансамбль цветных витражей.
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