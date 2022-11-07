Оккупанты уничтожили из "градов" ясли-сад на Херсонщине
7 ноября правоохранители открыли производство относительно почти уничтоженного российскими оккупантами ясли-сада в Херсонской области. Рашисты били из "градов"
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура .
Правоохранительные органы документируют преступления русских захватчиков на деоккупированной территории Бериславского района Херсонской области.
"В одном из поселков городского типа правоохранители провели осмотр поврежденного обстрелами яслей-сада, в котором до полномасштабного вторжения воспитывалось 60 детей", - сообщает прессслужба.
Установлено, что рашисты били по детскому заведению воспитания из реактивной системы залпового огня "град".
В результате этого кровля и стены здания потерпели значительные разрушения, окна вылетели, а кроватки остались изуродованными.
"При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями, изъяты обломки снарядов", - добавляют в прокуратуре.
Продолжается досудебное расследование.
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