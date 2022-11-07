Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура .

Правоохранительные органы документируют преступления русских захватчиков на деоккупированной территории Бериславского района Херсонской области.

"В одном из поселков городского типа правоохранители провели осмотр поврежденного обстрелами яслей-сада, в котором до полномасштабного вторжения воспитывалось 60 детей", - сообщает прессслужба.

Установлено, что рашисты били по детскому заведению воспитания из реактивной системы залпового огня "град".

В результате этого кровля и стены здания потерпели значительные разрушения, окна вылетели, а кроватки остались изуродованными.

"При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями, изъяты обломки снарядов", - добавляют в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование.