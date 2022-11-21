Оккупанты уничтожили или повредили почти 800 объектов культурного наследия Украины, - Минкульт
Российская армия разрушила или повредила около 800 объектов культуры в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
По его словам, власти сотрудничают с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, чтобы укрепить эти объекты накануне зимы, в частности, получить генераторы.
"Нам важно сейчас пройти зиму, чтобы музеи были в тепле, чтобы было электричество. И чтобы в результате культурная жизнь в стране продолжалась", – сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.
- В октябре сообщалось о более чем 500 эпизодах военных преступлений Российской Федерации против культурного наследия Украины.
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