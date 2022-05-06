Оккупанты уничтожили и ограбили фермерские хозяйства в одной из громад Харьковщины: посевной не будет
В Харьковской области российские оккупанты уничтожили и ограбили фермерские хозяйства в Дергачевской громаде
Об этом сообщил глава Дергачевской громаде Вячеслав Задоренко в Facebook .
Посевной в Дергачевской громаде не будет.
"Оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села нашей громад. Особенно значительны разрушения от обстрелов, кроме города, есть в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия и т.д. Также, к сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства или уничтожены, или ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", - написал Задоренко.
В общине нет газоснабжения.
- 5 мая ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении.
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