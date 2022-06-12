Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Решисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город", - сообщил Гайдай.

Глава Луганщины рассказал, что РФ бросает все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк.

"Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль. Промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается. Информация о блокировке химзавода - бред", - отметил глава Луганской ОВА.

Также в Рубежном украинские защитники уничтожили командный пункт чеченцев.

В Северодонецке продолжаются интенсивные бои, РФ обстреливает предприятия "Азот" и "Стеклопластик". В Лисичанске погибла местная жительница и еще двое получили ранения.

11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Глава области рассказал, что все больше жителей Лисичанска хотят уехать из города.

12 июня из Покровска Донецкой области во Львов отправится эвакуационный поезд.

Украинские воины отразили российское наступление близ Врубовки, Васильевки и Николаевки, доложил Генштаб ВСУ.

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