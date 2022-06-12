Оккупанты уничтожили два из трех мостов в Североедонецк, - глава ОВА Гайдай
Российские оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк на Луганщине
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Решисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город", - сообщил Гайдай.
Глава Луганщины рассказал, что РФ бросает все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк.
"Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль. Промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается. Информация о блокировке химзавода - бред", - отметил глава Луганской ОВА.
Также в Рубежном украинские защитники уничтожили командный пункт чеченцев.
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