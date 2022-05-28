Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграмме .

"В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты потерпели различные степени поражений. Состояние 23-х остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия все еще тяжело. Нас ждет много работы после победы Украины", - подчеркнул он.

По словам министра, восстанавливать эти объекты начинают сейчас. Украинская сторона общается с органами власти и общинами, международными партнерами. Министрам других стран предлагают курировать восстановление какой-либо из достопримечательностей.

"На днях объявили вместе с главой Харьковской областной государственной администрации Олегом Синегубовым об открытии фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды", - отметил Александр Ткаченко.

Минкульт фиксирует преступления России на сайте и считает ущерб.

7 мая оккупанты уничтожили музей Григория Сковороды вблизи Харькова и ранили человека.

По состоянию на 19 мая 2022 года Министерство культуры и информационной политики зафиксировало 353 военных преступлений россиян против культурного наследия.

В Ялте россияне снесли здание архитектора Краснова, проектировавшего Ливадийский дворец.

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