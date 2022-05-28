Оккупанты уничтожили 9 объектов культурного наследия Украины за время полномасштабной войны
За время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты разрушили по меньшей мере 9 объектов культурного наследия, состояние еще 23 неизвестно
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в телеграмме .
"В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты потерпели различные степени поражений. Состояние 23-х остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия все еще тяжело. Нас ждет много работы после победы Украины", - подчеркнул он.
По словам министра, восстанавливать эти объекты начинают сейчас. Украинская сторона общается с органами власти и общинами, международными партнерами. Министрам других стран предлагают курировать восстановление какой-либо из достопримечательностей.
"На днях объявили вместе с главой Харьковской областной государственной администрации Олегом Синегубовым об открытии фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды", - отметил Александр Ткаченко.
Минкульт фиксирует преступления России на сайте и считает ущерб.
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