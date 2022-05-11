Оккупанты уничтожили 101 больницу и 450 аптек с начала полномасштабной войны

Об этом сообщают в Минздраве.

"Уже 77 дней подряд российские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена без возможности восстановления. Также руками российских террористов разрушены 450 аптек", - идет.

Напомним, Львовщина получит 7 бронированных "скорых", которые будут работать на востоке. Эти бронированные, полноприводные кареты скорой могут одновременно перевозить двух-трех пациентов. Компания, их производящая, переоборудовала авто в реанимобиле.

В Министерстве также отмечают, что армия РФ также расстреляла или захватила около 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.

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