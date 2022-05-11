Оккупанты уничтожили 101 больницу и 450 аптек с начала полномасштабной войны
Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений, уничтожено более сотни больниц и 450 аптек
Об этом сообщают в Минздраве.
"Уже 77 дней подряд российские террористы обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Снаряды и ракеты оккупантов попали в 600 украинских медучреждений. 101 больница уничтожена без возможности восстановления. Также руками российских террористов разрушены 450 аптек", - идет.В Министерстве также отмечают, что армия РФ также расстреляла или захватила около 200 автомобилей экстренной медицинской помощи.
- Напомним, Львовщина получит 7 бронированных "скорых", которые будут работать на востоке. Эти бронированные, полноприводные кареты скорой могут одновременно перевозить двух-трех пациентов. Компания, их производящая, переоборудовала авто в реанимобиле.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное