Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Что касается экологической ситуации, то уже более года с начала боевых действий очень страдает природная среда Херсонщины. Кинбурнская коса, Черноморский биосферный заповедник сейчас оккупированы российскими захватчиками, которые непосредственно располагаются в этих заповедных зонах и беспощадно вырезают лес. В прошлом году ими осуществлялись искусственные поджоги плавней и лесной полосы, чтобы выкурить наших военных и местное движение сопротивления, которые противостояли оккупантам на этих территориях", - рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб".

Роман Головня добавил, что также россияне заминировали плавни, прибрежную зону, берег – это места, которые очень сложно будет разминировать.

"Известно, что большая площадь Херсонщины - песчаная. Олешковские пески передвигаются в силу природных условий, то есть ветром, соответственно, это несет значительную угрозу с точки зрения обнаружения скрытых вражеских боеприпасов и затем их обезвреживания. Отмечу, что Олешковские пески - самая большая пустыня Европы, также именно здесь есть самый масштабный пример остановки человеком движения песков путем посадки лесов. Сейчас эти леса оккупанты вырубают и сжигают, что создает значительные сложности именно для природно-заповедной среды и аграриев на левобережье Херсонщины", - отметил Головня.