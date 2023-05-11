Оккупанты уничтожают заповедные зоны на левобережье Херсонщины, - экс-заммэра Херсона Головня
Роман Головня, экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб", отметил, что российские войска, разрушая леса, создают существенную угрозу для природно-заповедной среды Херсонщины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Что касается экологической ситуации, то уже более года с начала боевых действий очень страдает природная среда Херсонщины. Кинбурнская коса, Черноморский биосферный заповедник сейчас оккупированы российскими захватчиками, которые непосредственно располагаются в этих заповедных зонах и беспощадно вырезают лес. В прошлом году ими осуществлялись искусственные поджоги плавней и лесной полосы, чтобы выкурить наших военных и местное движение сопротивления, которые противостояли оккупантам на этих территориях", - рассказал руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб".
Роман Головня добавил, что также россияне заминировали плавни, прибрежную зону, берег – это места, которые очень сложно будет разминировать.
"Известно, что большая площадь Херсонщины - песчаная. Олешковские пески передвигаются в силу природных условий, то есть ветром, соответственно, это несет значительную угрозу с точки зрения обнаружения скрытых вражеских боеприпасов и затем их обезвреживания. Отмечу, что Олешковские пески - самая большая пустыня Европы, также именно здесь есть самый масштабный пример остановки человеком движения песков путем посадки лесов. Сейчас эти леса оккупанты вырубают и сжигают, что создает значительные сложности именно для природно-заповедной среды и аграриев на левобережье Херсонщины", - отметил Головня.
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