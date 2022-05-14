Оккупанты уничтожают уникальную Кинбурнскую косу на Черном море, – Денисова
Заповедную Кинбурнскую косу российские военные уничтожают огнем
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.
Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей, площадь которого более 60 гектаров, животные, многолетние деревья и розовые озера.
Сейчас на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские захватчики, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний.
Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей.
- Напомним, волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что, по версии "ватных" пабликов на Хортице расположены секретные базы НАТО, которых там нет . Орки не понимают, что за Хортицу Запорожье будет не просто бить, Запорожье будет рвать каждого оккупанта. Это святое место для нас. Они этого не понимают, но мы им объясним", – заявил Денисов.
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