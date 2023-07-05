Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Кирилловка, которая уже второй год оккупирована, раньше была фактически самым любимым местом отдыха для украинцев. Однако на сегодняшний день курортный поселок переживает худшие времена, поскольку российско-оккупационные войска освободили его от отдыхающих, а местных жителей – от заработка", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что большинство местных жителей вынужденно покинули свое имущество и выехали на подконтрольную Украине территорию.

"По имеющейся информации, рашисты отжали все имеющиеся базы отдыха в данном населенном пункте и переделали их целевое назначение с туристического на военное. Поэтому сегодня можно увидеть безлюдный курорт и Азовское море без людей на пляже", - рассказали в Сопротивлении.

В Кирилловке Запорожской области в свое время находились аквапарк, дельфинарий и луна-парк.