Оккупанты уничтожают туристическую инфраструктуру юга Украины: что известно о Кирилловке
Российская армия уничтожает туристическую инфраструктуру юга Украины, превращая гражданские объекты в военные базы. Местные жители лишились заработка
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Кирилловка, которая уже второй год оккупирована, раньше была фактически самым любимым местом отдыха для украинцев. Однако на сегодняшний день курортный поселок переживает худшие времена, поскольку российско-оккупационные войска освободили его от отдыхающих, а местных жителей – от заработка", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что большинство местных жителей вынужденно покинули свое имущество и выехали на подконтрольную Украине территорию.
"По имеющейся информации, рашисты отжали все имеющиеся базы отдыха в данном населенном пункте и переделали их целевое назначение с туристического на военное. Поэтому сегодня можно увидеть безлюдный курорт и Азовское море без людей на пляже", - рассказали в Сопротивлении.
В Кирилловке Запорожской области в свое время находились аквапарк, дельфинарий и луна-парк.
- В июне в Минобороны сообщали, что россияне провели фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области, чтобы обнаружить проукраински настроенных людей. Некоторых из них задержали.
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