Оккупанты уничтожают Мариуполь, чтобы украинцы "боялись российской армии", - мэр Мариуполя
По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, именно так ответил один из офицеров захватчиков
"Мы не боимся российской армии, не боятся наши воины, потому что мы находимся на нашей земле, и победа действительно сегодня на нашей стороне", - заметил глава города.
Также Бойченко сообщил, что выехать из города можно только по одному коридору – в Бердянск.
"Но нужен устойчивый "зеленый коридор" хотя бы на неделю-две, чтобы вывезти из Мариуполя всех просящих об этом людей", - подчеркнул мэр Мариуполя.
- Напомним, в Мариуполе захватчики начали зачистку территории, ищут "нацистов", - горсовет
- В ОРДЛО россияне выдают SIM-карты непризнанных операторов и пытаются изолировать местных жителей от мира, - Центр при СНБО
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное