Оккупанты уничтожают Мариуполь, чтобы украинцы "боялись российской армии", - мэр Мариуполя

"Мы не боимся российской армии, не боятся наши воины, потому что мы находимся на нашей земле, и победа действительно сегодня на нашей стороне", - заметил глава города.

Также Бойченко сообщил, что выехать из города можно только по одному коридору – в Бердянск.



"Но нужен устойчивый "зеленый коридор" хотя бы на неделю-две, чтобы вывезти из Мариуполя всех просящих об этом людей", - подчеркнул мэр Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе захватчики начали зачистку территории, ищут "нацистов", - горсовет

В ОРДЛО россияне выдают SIM-карты непризнанных операторов и пытаются изолировать местных жителей от мира, - Центр при СНБО

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